Kör Nokta’da büyük sır ortaya çıkıyor!

(Kaynak: ATV)

Fakat kardeşi İpek'in o gece neler yaşadığıyla ilgili araştırmasında onu alt üst eden bir bilgiye ulaşır ve kardeşiyle yüzleşir. Bu yüzleşme İpek'in hiç beklemediği kadar sert olur ve büyük bir sır ortaya çıkar. Üstelik bu bilgi Alptekinler ve Gece tarafından da öğrenilir. Aslım, telefona ulaşmak üzereyken Cihan da öğrendiği bilgiyi Aslım'la paylaşmak üzere yola düşmüştür bile…