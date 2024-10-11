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Kör Nokta’da büyük sır ortaya çıkıyor!

Rabia Soytürk (Aslım Gencer), Çağla Boz (Gece Kutlu), İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin)gibi isimlerin yer aldığı Kör Nokta, yarın akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Kör Nokta final bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:35 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:35
Kör Nokta’da büyük sır ortaya çıkıyor!

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Atv'de yayınlanan Kör Nokta, yarın akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte final bölümünden ipuçları...

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KÖR NOKTA FİNAL BÖLÜMÜ
Aslım'ın mahkemede yapmış olduğu hamle ile bütün planlar altüst olmuştur. Emre içeriden çıkamayacağını düşünür ve tümden kontrolünü kaybeder. Şeref, oğlu ile ilgili endişeleri Gece ile paylaşınca Gece hem Aslım'a hem de Kerem'e karşı açıktan savaş ilan eder.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Aslım ise mahkemede yaptığı hamleden memnun, kazayla ilgili somut bir delil olan telefonun peşindedir. Kerem'in ise telefona ulaşmak için izleyeceği yol bambaşkadır. Cihan, Aslım'ın ondan uzaklaştığı düşüncesiyle Kerem'in karşısına çıkar ve bir an önce şehri terk etmesi konusunda uyarır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Fakat kardeşi İpek'in o gece neler yaşadığıyla ilgili araştırmasında onu alt üst eden bir bilgiye ulaşır ve kardeşiyle yüzleşir. Bu yüzleşme İpek'in hiç beklemediği kadar sert olur ve büyük bir sır ortaya çıkar. Üstelik bu bilgi Alptekinler ve Gece tarafından da öğrenilir. Aslım, telefona ulaşmak üzereyken Cihan da öğrendiği bilgiyi Aslım'la paylaşmak üzere yola düşmüştür bile…

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