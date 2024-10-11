Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "DSÖ'ye göre yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan sezaryen doğum oranı Türkiye'de kaçtır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: DSÖ'ye göre yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan sezaryen doğum oranı Türkiye'de kaçtır?

A: 30

B: 40

C: 50

D: 60

CEVAP: D