Bir Gece Masalı 6. bölüm heyecanı arttırdı: Mahir ve Canfeza köşeye sıkıştı!

Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir. Bu kara Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar.

(Kaynak: ATV)

Canfeza'yı bunun bir kurmaca olduğuna Mahir zar zor ikna eder. Selim ise Canfeza'nın peşindedir. O da Afet ile bir anlaşma yapar; Canfeza'yı alacaktır. Cabir'in hem Mahir'i hem Sıla'yı öldüreceğini söyleyen Afet Hanım, Canfeza'yı gitmeye ikna eder. Fakat asıl amacı bir daha geri dönmemesi için onu Selim'e teslim etmektir.