SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kör Nokta 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Oyun bitti!

Başrollerinde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kör Nokta dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Final bölümü öncesi yayınlanan fragmana “Oyun bitti” sözleri damga vurdu. İşte Kör Nokta 4. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:58
Kör Nokta 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Oyun bitti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumartesi akşamları atv ekranında izleyici ile buluşan Kör Nokta dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer. Alptekinler de normalleşmek, bir an evvel rutin hayatlarına dönmek konusunda acelecidir. Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
MSB görüntüleri paylaştı: Yardımlar Lübnan’a ulaştı operasyon başladı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?
CANLI ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek! Smotrich’in yardımcısı Lübnan sınırında yaralandı
Satanist çember ve sur cinayetleri... Eski satanist itiraf etti: Semih Çelik tanınan bir isimdi!
Discord’a erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek
Google’a karşı tarihi dava! ABD’den arama motoru pazarına düzenleme
TikTok fenomeni Şahinaz Çıra nereye kayboldu? Müge Anlı neye uğradığını şaşırdı: Sizden korkuyorum
Pedofili cehennemi Roblox! İngiliz’de panik başladı: Yüzlerce Epstein ve Diddy isimli kullanıcı var
Discord erişim engeli kararı BTK tarafından uygulandı! Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? | Discord’un erişim engeli kararında 8. madde detayı
TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri Beyrut’a ulaştı
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anneden şoke eden itiraf
ABD ile İsrail’in savaş pazarlığı ortaya çıktı! Gizli görüşmeler, asılsız istihbaratlar, Refah yalanı…
SON DAKİKA