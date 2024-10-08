Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı | "Bu kız katilin kızı!"

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta gibi isimlerin bir araya geldiği Bir Gece Masalı dizisi 6.bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta gibi isimlerin bir araya geldiği Bir Gece Masalı dizisi 6.bölümüyle izleyiciyle buluştu.
BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.
Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.
Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.
BİR GECE MASALI 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Gece Masalı'nın 7.bölüm fragmanı:
Bir Gece Masalı Salı akşamları ATV'DE!