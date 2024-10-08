Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı | "Bu kız katilin kızı!"

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Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta gibi isimlerin bir araya geldiği Bir Gece Masalı dizisi 6.bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ) BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.