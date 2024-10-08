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Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı | "Bu kız katilin kızı!"

ATV ekranlarında her hafta salı günü izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in bir araya geldiği yapımda gelecek hafta neler olacak? İşte Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı!

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:44 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:48
Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı | Bu kız katilin kızı!

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Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta gibi isimlerin bir araya geldiği Bir Gece Masalı dizisi 6.bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Bir Gece Masalı son bölümden kareler. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

Bir Gece Masalı 7.bölüm fragmanından kare. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Bir Gece Masalı 7.bölüm fragmanından kare. (ATV/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

BİR GECE MASALI 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Gece Masalı'nın 7.bölüm fragmanı:

Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı | "Bu kız katilin kızı!"

Bir Gece Masalı Salı akşamları ATV'DE!

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