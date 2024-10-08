Zuhal Topal’la Yemekteyiz Nazmiye Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışacak olan Nazmiye Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Haftanın 5 günü, en lezzetli yemeklerini hazırlayan yarışmacılar 150 bin TL değerindeki büyük para ödülü için her hafta kıyasıya rekabet ediyor.