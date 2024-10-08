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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yarışmacılarından biri olan Nazmiye Aydın'ın yaşamı merak ediliyor. Bu nedenle, birçok kişi Nazmiye Aydın hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Nazmiye Aydın kimdir? İşte yarışmacı Nazmiye Aydın hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:18 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:18
Zuhal Topal’la Yemekteyiz Nazmiye Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışacak olan Nazmiye Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Haftanın 5 günü, en lezzetli yemeklerini hazırlayan yarışmacılar 150 bin TL değerindeki büyük para ödülü için her hafta kıyasıya rekabet ediyor.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye Aydın kimdir?

Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Nazmiye Aydın, aslen Rizeli. Aydın aynı zamanda 24 yıllık evli ve üç çocuk annesidir.

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7-11 Ekim haftasında yarışacak

Rakiplerine verdiği yanıtlarla hafta boyunca konuşulacak bir isim olacağının sinyalini veren Nazmiye Aydın izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

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