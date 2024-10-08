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Kör Nokta 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaptığı seçimin bedelini ödeyecek!

Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kör Nokta’nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. atv ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Yaptığı seçimin bedelini ödeyecek” sözleri damga vurdu. İşte Kör Nokta 4. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:31
Kör Nokta 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaptığı seçimin bedelini ödeyecek!

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Cumartesi akşamları atv'de izleyici ile buluşan Kör Nokta'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır. Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer. Alptekinler de normalleşmek, bir an evvel rutin hayatlarına dönmek konusunda acelecidir. Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır. Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

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