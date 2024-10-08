Kör Nokta 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaptığı seçimin bedelini ödeyecek!

(Kaynak: ATV)

Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır. Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar.