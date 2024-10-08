Zuhal Topal’la Yemekteyiz Süleyman Şen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Televizyon programı 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in son dönemdeki yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Süleyman Şen, izleyicilerin en merak ettiği ve hakkında araştırma yaptığı adaylardan biri. Bu nedenle birçok kişi, Şen'in hayatı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için arama motorlarını aktif olarak kullanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Süleyman Şen kimdir?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı yarışmacısı Süleyman Şen, 33 yaşında ve bekar. Aslen Manisalı olan Süleyman Şen mağaza müdürü olarak çalışıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

İddialı bir yarışmacı olduğunu dile getiriyor

Menüsünü eksiksiz bir şekilde hazırlayacağını ifade eden ve rakiplerinden tam not alacağı konusunda iddialı olan Süleyman Şen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının merak edilen isimleri arasında yer alıyor.