Karadut 3. bölüm nefes kesti: Beklenmedik karşılaşma!

(Kaynak: ATV)

Alp'in özel fotoğraflarıyla ilgili tehditleriyle mücadele etmeye çalışan Aslı, Rezzan Hanım'ı görmeye gitti. Ancak Rezzan, Alp'in arkasında durdu. İyice çıkmazda olan Aslı'nın en büyük destekçisi Bora oldu. Bora'yı Aslı'nın yanında gördükçe öfkelenen Alp, bir grup adam tutup Bora'nın üstüne saldırttı. Yaralanan Bora, annesi Nihan'ı endişelendirirken Aslı ile de gitgide yakınlaştı. Zuhal ve Tayfun'un romantik planı ise beklenmeyen bir sürprizle bozulacaktır.