Zuhal Topal Yemekteyiz Sezer Gargı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Sezer Gargı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sezer Gargı kimdir? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Sezer Gargı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sezer Gargı kimdir? İşte detaylar...
Sezer Gargı kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Sezer Gargı, Pole dansçısı ve eğitmenidir.
Sezer Gargı nereli?
Uzun yıllar dansla ilgilenen Sezer Gargı 27 yaşında ve aslen Çorumludur. Gargı aynı zamanda endüstri mühendisidir.