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Zuhal Topal Yemekteyiz Sezer Gargı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yarışmacılarından biri olan Sezer Gargı'nın yaşamı merak ediliyor. Bu nedenle, birçok kişi Sezer Gargı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Sezer Gargı kimdir? İşte yarışmacı Sezer Gargı hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:38
Zuhal Topal Yemekteyiz Sezer Gargı kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Sezer Gargı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sezer Gargı kimdir? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sezer Gargı kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Sezer Gargı, Pole dansçısı ve eğitmenidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sezer Gargı nereli?

Uzun yıllar dansla ilgilenen Sezer Gargı 27 yaşında ve aslen Çorumludur. Gargı aynı zamanda endüstri mühendisidir.

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