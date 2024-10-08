Zuhal Topal Yemekteyiz Asiye Sarıca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Asiye Sarıca'nın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kimdir? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Asiye Sarıca'nın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kimdir? İşte detaylar...
Asiye Sarıca kimdir?
Aslen Tokatlı olan Asiye Sarıca'nın 1 kız çocuğu vardır. 38 yaşındaki Asiye Sarıca'nın Ümraniye'de kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.
Tartışmaları ile öne çıkıyordu
Asiye Sarıca, yarışmanın ilk gününden Züleyha ile girdiği tartışma ile öne çıkan bir isimdi.