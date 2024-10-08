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Zuhal Topal Yemekteyiz Asiye Sarıca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yarışmacılarından biri olan Asiye Sarıca'nın yaşamı merak ediliyor. Bu nedenle, birçok kişi Asiye Sarıca hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Asiye Sarıca kimdir? İşte yarışmacı Asiye Sarıca hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:52 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:52
Zuhal Topal Yemekteyiz Asiye Sarıca kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Asiye Sarıca'nın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kimdir? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asiye Sarıca kimdir?

Aslen Tokatlı olan Asiye Sarıca'nın 1 kız çocuğu vardır. 38 yaşındaki Asiye Sarıca'nın Ümraniye'de kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tartışmaları ile öne çıkıyordu

Asiye Sarıca, yarışmanın ilk gününden Züleyha ile girdiği tartışma ile öne çıkan bir isimdi.

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