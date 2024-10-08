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Kuruluş Osman 166. bölümü nefes kesecek: Osman Bey, Karesi Bey ve Komutan Lucas’la karşı karşıya!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 166. Bölümü, 9 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. Osman Bey’in Karesi Bey ve Komutan Lucas’la karşı karşıya geleceği yeni bölümle ilgili ipuçları da ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:47 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:47
Kuruluş Osman 166. bölümü nefes kesecek: Osman Bey, Karesi Bey ve Komutan Lucas’la karşı karşıya!

İÇİNDEKİLER

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ALAEDDİN BEY'İN AKIBETİ NEDİR?

Oynanan büyük oyuna ve bütün engellere rağmen Karadin Kalesi, Kayı mülkü olur. Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethederken surlarda mancınıklara maruz kalmış olan Alaeddin Bey'in akıbeti ne olacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KOMUTAN LUCAS'IN HAİN PLANI

Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler.

Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KARADİN KALESİ KİMİN HÜKMÜNDE OLACAK?

Karadin'in fethi, fetihte boy gösteren beyliklerin de ağzını sulandırmaktadır. Begüm Hatun da Bayhan Bey de kalenin kendilerine verilmesini istemektedir. Bala Hatun ise Begüm'ü gözünün hiç tutmadığını söyler. Osman Bey kaleyi kime verecektir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

ORHAN BEY, HOLOFİRA'YA EVLENME TEKLİFİ EDİYOR

Osman Bey'in fetih için kurduğu sofraya davetsiz misafir olarak Holofira gelir. Lucas'ın emriyle gelen Holofira, Osman Bey'e ne söyleyecektir? Aylar sonra ilk kez karşılaşan Orhan Bey ve Holofira arasındaki aşk ilk günkü kadar tazedir. Orhan Bey, aşkını haykırır ve Holofira ile evlenmek istediğini söyler. Orhan Bey'in evlilik teklifine Holofira ne cevap verecektir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SARUCA VE YUSUF'UN REKABETİ

Saruca ve Yusuf ise Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için ilk hamlelerini yapmaya hazırlanırlar. Fatma Hatun ve bu ikili arasında neler olacaktır? Hangisi Fatma Hatun'un gönlünü kazanmaya yaklaşacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

GONCA HATUN'UN ZORLU DOĞUMU

Gonca Hatun'un doğumu başlamıştır. Gonca Hatun zorlu bir doğum geçirirken öte yanda Begüm ve Hazal Hatunlar birbirine girer. Begüm, Hazal'ın kendisini zehirlemek istediğini söyler. Begüm bu suçlamayı neden yapmıştır?

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