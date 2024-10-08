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Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim sana bir şey itiraf etmem lazım”

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Karadut’un merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Zuhal’in “Benim sana bir şey itiraf etmem lazım” sözleri damga vurdu. İşte Karadut 4. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:21 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:21
Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Benim sana bir şey itiraf etmem lazım

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Karadut'un merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir. Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır. Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler. Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.

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