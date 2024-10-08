Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim sana bir şey itiraf etmem lazım”

(Kaynak: ATV)

Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler. Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.