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Hangisi böcekler sınıfından değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:38 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:41
Hangisi böcekler sınıfından değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

HANGİSİ BÖCEKLER SINIFINDAN DEĞİLDİR?

A- BİT

B-PİRE

C-ÇİYAN

D-TAHTAKURUSU

CEVAP: Çiyan

Çiyan, böcekler sınıfından değil; çok bacaklılar (Myriapoda) sınıfına aittir. Diğer seçeneklerdeki bit, pire ve tahtakurusu ise böcekler sınıfındandır.

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