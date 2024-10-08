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MasterChef’te dokunulmazlık oyunu! 8 Ekim 2024 potaya giren eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de rekabet tüm hızıyla devam ediyor! 8 Ekim 2024 tarihli bölümde Nevzat ve Kerem kaptanlığında oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin karşısına çıkarak haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynadı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 23:53 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 23:54
MasterChef’te dokunulmazlık oyunu! 8 Ekim 2024 potaya giren eleme adayı kim oldu?

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MasterChef heyecanı devam ediyor. Kaptanlar Nevzat ve Kerem'in liderliğinde oluşturulan bu haftanın takımları, şeflerin karşısına çıkarak yeteneklerini sergiledi. Mavi ve Kırmızı takımlar, yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, 8 Ekim 2024 MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım öne çıktı? İşte detaylar...

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🥘 Haftanın Takımları

Yeni hafta, yeni takımlar! MasterChef'in bu haftasında yarışmacılar Nevzat ve Kerem kaptanlığında mavi ve kırmızı takımlara ayrıldı. İşte bu haftanın takımları:

🔵 Mavi Takım:

  • Nevzat (Kaptan)
  • Eda
  • Emre
  • Semih
  • Şirin
  • Nigar
  • Ezgi
  • Muratcan
  • Erim

🔴 Kırmızı Takım:

  • Kerem (Kaptan)
  • Onur
  • Zübeyde
  • Alper
  • Beyza
  • Hakan
  • Kaan
  • Akın

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar coğrafi işaretli ürünlerle yaratıcı tabaklar hazırlayarak şeflere sundular. 🥄 Bu özel ürünlerle yapılan tarifler, yarışmacıların becerilerini ortaya koydu ve en başarılı tabaklar kazanan takımı belirledi. Coğrafi işaretlerle hazırlanan bu özel tariflerin kazananı ise büyük heyecanla bekleniyordu.

🏆 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

MasterChef'te 8 Ekim 2024 dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı! 🔴 Kerem'in kaptanlığındaki Kırmızı Takım, en iyi tabakları hazırlayarak haftanın ilk galibiyetini elde etti. Mavi Takım ise eleme stresini yaşadı.

Eleme Adayları Kimler Oldu?

Bu haftanın ilk eleme adayı henüz belli değil. 😕 Mavi Takım'ın kaybetmesiyle potaya yazılacak ilk isim için yarışmacılar kendi aralarında oylama yaptı. Ayrıca bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kişi de bir ismi potaya gönderecek. Eleme adayları açıklandığında bu bölüm güncellenecek.

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