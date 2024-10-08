MasterChef’te dokunulmazlık oyunu! 8 Ekim 2024 potaya giren eleme adayı kim oldu?

❓ Eleme Adayları Kimler Oldu?

Bu haftanın ilk eleme adayı henüz belli değil. 😕 Mavi Takım'ın kaybetmesiyle potaya yazılacak ilk isim için yarışmacılar kendi aralarında oylama yaptı. Ayrıca bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kişi de bir ismi potaya gönderecek. Eleme adayları açıklandığında bu bölüm güncellenecek.