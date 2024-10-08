MasterChef’te dokunulmazlık oyunu! 8 Ekim 2024 potaya giren eleme adayı kim oldu?

MasterChef heyecanı devam ediyor. Kaptanlar Nevzat ve Kerem'in liderliğinde oluşturulan bu haftanın takımları, şeflerin karşısına çıkarak yeteneklerini sergiledi. Mavi ve Kırmızı takımlar, yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, 8 Ekim 2024 MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım öne çıktı? İşte detaylar...
Fotoğraflar: Instagram
🥘 Haftanın Takımları
Yeni hafta, yeni takımlar! MasterChef'in bu haftasında yarışmacılar Nevzat ve Kerem kaptanlığında mavi ve kırmızı takımlara ayrıldı. İşte bu haftanın takımları:
🔵 Mavi Takım:
- Nevzat (Kaptan)
- Eda
- Emre
- Semih
- Şirin
- Nigar
- Ezgi
- Muratcan
- Erim
🔴 Kırmızı Takım:
- Kerem (Kaptan)
- Onur
- Zübeyde
- Alper
- Beyza
- Hakan
- Kaan
- Akın
MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar coğrafi işaretli ürünlerle yaratıcı tabaklar hazırlayarak şeflere sundular. 🥄 Bu özel ürünlerle yapılan tarifler, yarışmacıların becerilerini ortaya koydu ve en başarılı tabaklar kazanan takımı belirledi. Coğrafi işaretlerle hazırlanan bu özel tariflerin kazananı ise büyük heyecanla bekleniyordu.