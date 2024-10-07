Masterchef Ayşe elendi mi? 6 Ekim 2024 Mehmet Şef’ten şok karar: İki isim diskalifiye mi edildi?

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyicileri şoke etti! Potadaki yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar stüdyodaki tansiyonu yükseltti. Mehmet Şef'in yarışmayı durdurduğu anlar ve bazı yarışmacıların kuralları ihlal ettiği iddiası, programda büyük bir krize yol açtı. Diskalifiye ihtimaliyle yüz yüze gelen yarışmacıların durumu merakla bekleniyor.
Fotoğraflar: Youtube
Şefler ise bu duruma çok sinirlenerek Ezgi, Nigar ve Beyza'ya stüdyo dışına çıkma cezası verirken Şirin ve Eda'ya yarışmaya 5 dakika geç başlama cezası verdi.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Ayşe oldu.
🍽️ MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bu haftanın eleme adayları; Semih, Eda, Ayşe, Alper, Nevzat, Muratcan ve Şirin oldu.
🔴 Tüm eleme adayları bu hafta Kırmızı Takım yarışmacıları olarak dikkat çekti. Kırmızı Takım bu hafta 3-0 mağlup olarak büyük bir kayıp yaşadı ve tüm yarışmacılar eleme potasına girdi.
⚡ EZGİ VE KAAN ARASINDA GERGİNLİK!
Ezgi ve Kaan arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu. Ezgi'nin Şirin'e yaptığı yardım fragmanda büyük yankı uyandırdı. Kaan sinirlerine hakim olamazken, bu durum jüriye de sıçradı. Şefler, yaşanan tartışma nedeniyle bütün yarışmacılardan mutfağın dışına çıkmalarını istedi.
🏅 İlk Etabı Hangi Yarışmacılar Kazandı?
İlk etapta kazanan yarışmacılar; Semih, Muratcan ve Nevzat oldu. Bu 3 yarışmacı MasterChef'te 10. haftaya girmeye hak kazandı ve rahat bir nefes aldı.
🔁 2. Turda Eleme Potasından Kimler Kurtuldu?
İkinci etapta yarışan Alper, Şirin, Ayşe ve Eda arasından potadan kurtulan isim ise Alper oldu. Alper, "Önümüzdeki haftalarda gerçek Alper'i göreceksiniz." diyerek iddiasını ortaya koydu.
⚖️ Son İkiye Kalan İsimler: Ayşe ve Şirin
Gecenin sonunda son ikiye kalan yarışmacılar Ayşe ve Şirin oldu. İki güçlü isim arasında yaşanan kıyasıya rekabet, stüdyoda büyük bir gerilime sebep oldu.
🔥 MasterChef Eleme Gecesinde Olaylı Anlar! Diskalifiye Şoku Gündeme Oturdu
MasterChef Türkiye'nin bu sezonki eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyenleri şoke etti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da potaya giren yarışmacılar eleme stresiyle mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar dikkatleri üzerine çekti. Yarışma kurallarını ihlal ettiği iddia edilen bazı yarışmacılar, şeflerin de tepkisini topladı. Bu olaylar, yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi