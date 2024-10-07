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Masterchef Ayşe elendi mi? 6 Ekim 2024 Mehmet Şef’ten şok karar: İki isim diskalifiye mi edildi?

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesi olaylı anlara sahne oldu. Mehmet Şef, yaşanan skandalı fark edince yarışmayı anında durdurdu. Potadaki yarışmacılar arasında kural ihlali olduğu iddiası stüdyodaki gerilimi artırırken, şefler yarışmacılara sert tepki gösterdi. Mehmet Şef'in "Şoktayım, hepinizi dışarı alalım" sözleri, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:24
Masterchef Ayşe elendi mi? 6 Ekim 2024 Mehmet Şef’ten şok karar: İki isim diskalifiye mi edildi?

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MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyicileri şoke etti! Potadaki yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar stüdyodaki tansiyonu yükseltti. Mehmet Şef'in yarışmayı durdurduğu anlar ve bazı yarışmacıların kuralları ihlal ettiği iddiası, programda büyük bir krize yol açtı. Diskalifiye ihtimaliyle yüz yüze gelen yarışmacıların durumu merakla bekleniyor.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

Şefler ise bu duruma çok sinirlenerek Ezgi, Nigar ve Beyza'ya stüdyo dışına çıkma cezası verirken Şirin ve Eda'ya yarışmaya 5 dakika geç başlama cezası verdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Ayşe oldu.

🍽️ MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları; Semih, Eda, Ayşe, Alper, Nevzat, Muratcan ve Şirin oldu.

🔴 Tüm eleme adayları bu hafta Kırmızı Takım yarışmacıları olarak dikkat çekti. Kırmızı Takım bu hafta 3-0 mağlup olarak büyük bir kayıp yaşadı ve tüm yarışmacılar eleme potasına girdi.

EZGİ VE KAAN ARASINDA GERGİNLİK!

Ezgi ve Kaan arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu. Ezgi'nin Şirin'e yaptığı yardım fragmanda büyük yankı uyandırdı. Kaan sinirlerine hakim olamazken, bu durum jüriye de sıçradı. Şefler, yaşanan tartışma nedeniyle bütün yarışmacılardan mutfağın dışına çıkmalarını istedi.

🏅 İlk Etabı Hangi Yarışmacılar Kazandı?

İlk etapta kazanan yarışmacılar; Semih, Muratcan ve Nevzat oldu. Bu 3 yarışmacı MasterChef'te 10. haftaya girmeye hak kazandı ve rahat bir nefes aldı.

🔁 2. Turda Eleme Potasından Kimler Kurtuldu?

İkinci etapta yarışan Alper, Şirin, Ayşe ve Eda arasından potadan kurtulan isim ise Alper oldu. Alper, "Önümüzdeki haftalarda gerçek Alper'i göreceksiniz." diyerek iddiasını ortaya koydu.

⚖️ Son İkiye Kalan İsimler: Ayşe ve Şirin
Gecenin sonunda son ikiye kalan yarışmacılar Ayşe ve Şirin oldu. İki güçlü isim arasında yaşanan kıyasıya rekabet, stüdyoda büyük bir gerilime sebep oldu.

🔥 MasterChef Eleme Gecesinde Olaylı Anlar! Diskalifiye Şoku Gündeme Oturdu

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki eleme gecesinde yaşanan gerilim, izleyenleri şoke etti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da potaya giren yarışmacılar eleme stresiyle mücadele ederken, fragmanda ortaya çıkan olaylar dikkatleri üzerine çekti. Yarışma kurallarını ihlal ettiği iddia edilen bazı yarışmacılar, şeflerin de tepkisini topladı. Bu olaylar, yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi

🚫 Mehmet Şef Yarışmayı Durdurdu 🚫

5 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşen eleme gecesinde, potaya giren Muratcan, Nevzat, Semih, Eda, Şirin, Alper ve Ayşe elenmemek için hünerlerini sergiledi. Bu kez yarışmacılardan istenen görev, Bodrum mandalinasını kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaktı. Ancak gece boyunca yaşanan gerilim, Mehmet Şef'in yarışmayı durdurmasına neden oldu.

Fragmanda ortaya çıkan görüntülerde, Eda'nın tatlısı için balkonda olan Nigar ve Ezgi'nin tartışmalı bir şekilde ona yardım etmeye çalıştığı görüldü. Bu görüntüler, yarışmanın kurallarına aykırı hareketler yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Mehmet Şef bu durumu fark ettiğinde, yarışmayı durdurarak yarışmacılara tepki gösterdi . Cebinde bir kağıt bulunan Ezgi, şeflerin dikkatini çekti. Mehmet Şef, Ezgi'ye bu durumu sorduğunda, yarışmacı, "Şirin'in verdiği bir şey" yanıtını verdi. Bu itiraf, stüdyodaki gerilimi daha da artırdı.

⚠️ "Burası Eleme Yeri!" ⚠️

Mehmet Şef, duruma oldukça sinirlenerek, "Burası eleme yeri!" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi. Somer Şef ise bu durumun haksız rekabet yarattığını ifade ederek Ezgi'ye karşı net bir tavır sergiledi. Ezgi ise kendini savunmaya çalışarak, "Öyle diyorsanız..." diyerek durumu yumuşatmak istese de şefler oldukça kararlıydı.

💥 Kaan ve Onur'dan Sert Tepki 💥

Yarışma sırasında, alışveriş listesi ve tarifler gibi konularda yardım alındığı iddiaları yarışmacılar arasında da tansiyonu yükseltti. Kaan ve Onur, bu duruma tepki gösterdi ve Kaan, yaşananlar karşısında sinirlenerek, "Ben çok sinirlendim, elim ayağım titriyor!" diyerek duygularını dile getirdi. Bu tepki, yarışmacılar arasında gerilimin daha da artmasına sebep oldu.

❓ Yarışmacılar Diskalifiye Mi Olacak? ❓

Olayların ardından fragmanda, Mehmet Şef'in tüm yarışmacıları dışarı çıkardığı ve yarışmayı durdurduğu anlar izleyicileri şoke etti. Mehmet Şef'in, "Şoktayım, hepinizi dışarı alalım" sözleri, yarışmanın kurallarını ihlal eden yarışmacıların diskalifiye edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Özellikle Ezgi ve Şirin'in yarışmadan elenip elenmeyeceği, sosyal medyada gündem konusu oldu.Yaşanan olayların ardından gözler, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın vereceği karara çevrildi. Şeflerin bu tür bir durum karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ve yarışmacılara nasıl bir ceza vereceği merak konusu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, şeflerin bu konudaki açıklamalarını bekliyor.

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