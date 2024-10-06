TUİK nüfus istatistikleri portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur sorusu için araştırmalar hızlandı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

TUİK NÜFUS İSTATİSTİKLERİ PORTALININ VERİLERİNE GÖRE 2023'TE KIZ BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN AD HANGİSİ OLMUŞTUR?



A- ASEL

B-ZEYNEP

C- PELİNSU

D- ELA

CEVAP: A

2023 yılında TÜİK verilerine göre Türkiye'de kız bebeklere en çok verilen isim Asel olmuştur. Asel ismi 8.114 bebeğe verilmiştir. İkinci sırada ise 7.614 bebeğe verilen Zeynep ismi yer alırken, üçüncü sırada 6.895 bebeğe konulan Defne ismi bulunmaktadır.