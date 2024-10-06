SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Ünlü oyuncu Naz Elmas ‘Karadut’ kadrosuna dahil oluyor! İşte hayat vereceği 'Nihan Akıncı' karakteri

atv'nin, Tims&B Productions imzalı dizisi 'Karadut'un kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas dahil oluyor. Dizinin üçüncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, 'Nihan' karakterine hayat verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 15:02
Ünlü oyuncu Naz Elmas ‘Karadut’ kadrosuna dahil oluyor! İşte hayat vereceği ’Nihan Akıncı’ karakteri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenir.

Naz Elmas.Naz Elmas.

Alımlı ve kendine özen gösteren bir kadın olan Nihan'ın takıntılı bir sevgi anlayışı vardır. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecektir.

Naz Elmas.Naz Elmas.

Karadut'un kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

'Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de..

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA