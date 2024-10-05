Karadut 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Ben aşık oldum!

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Pazartesi akşamları atv'de yayınlanan Karadut dizisinin 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. İKİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Babasının suçlamalarıyla altüst olan Zuhal, Begüm'ün zor zamanında yanında olamadığı için kendini suçladı. Kalbi ve aklı arasında kalan Zuhal, Tayfun'la olan ilişkisini bitirmeye karar verdi.

Tüm aile büyük bir heyecanla Aslı'nın düğün gününü beklerken Zuhal, Bora'dan gelen telefonla harekete geçti. Alp'in Aslı'yı aldattığı görüntüleri Aslı'ya göstererek kardeşini gerçeklerle yüzleştirdi. Aslı, nikaha ramak kala Alp'i terk edince ortalık iyice karıştı. Rezzan Hanım, Aslı ile Alp'i barıştırmak istese de Çetin'in Alp'e olan sert tepkisi iki aileyi karşı karşıya getirdi. Aslı, Bora ve Tayfun'un yardımıyla düğün gecesini atlatırken Bora ile daha yakın bir arkadaşlık kurmaya başladı.