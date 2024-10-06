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Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru

Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? sorusu için araştırmalar hızlandı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:23 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:34
Kuran-ı Kerim’de hangisinin adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: HZ. HAVVA
B: HZ MİKAİL
C: HABİL
D: KABİL

Cevap: BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR.

BAKARA 97-98. AYET

Söyle: Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

Sosyal Medyada Genş Yankı Uyandırdı

Yarışmanın bu bölümünde sorulan ve yüksek miktarda ödül içeren bu soru, izleyicilerin ilgisini çekti ve pek çok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara başladı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan soru, uzmanlar tarafından da tartışıldı.

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