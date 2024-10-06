Türkiye'de ilk radyo yayını "Alo alo muhterem samiin..." şeklinde başlayan anonsla hangi yıl yapılmıştır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

A- 1907

B- 1927

C-1947

D-1967

CEVAP: B

Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927 yılında yapıldı. Bu yayın, "Alo alo muhterem samiin, burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla başlamıştır ve bu tarih, Türkiye'nin radyo yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilir.