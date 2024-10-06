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Mikail Kuran'da nerde geçiyor? Hz. Mikail Kuran'da hangi ayette geçiyor? Kim Milyoner'de 1 milyonluk soru...

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:43 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:46
Mikail Kuran’da nerde geçiyor? Hz. Mikail Kuran’da hangi ayette geçiyor? Kim Milyoner’de 1 milyonluk soru...

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

MİKAİL KURAN'DA NEREDE GEÇER?

BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR.

"Söyle (yahudilere): Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır."

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