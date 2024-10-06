Hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır sorusu merak edildi. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...
Hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?
A- BREZİLYA VE İTALYA
B- İTALYA VE FRANSA
C- FRANSA VE ARJANTİN
D- ARJANTİN VE BREZİLYA
CEVAP:
Evet, eminim. Arjantin ve Brezilya, Dünya Kupası finallerinde hiç karşılaşmamıştır. Ancak, diğer ülkelerden:
Brezilya ve İtalya: 1970 ve 1994 yıllarında finalde karşılaştılar.
İtalya ve Fransa: 2006 yılında finalde karşılaştılar.
Fransa ve Arjantin: 2022 yılında finalde karşılaştılar.
Bu yüzden doğru cevap D- Arjantin ve Brezilyadır.