Hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır sorusu merak edildi. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru, izleyenlerin ve sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte o gecenin akıllara kazınan sorusu ve merak edilen yanıtı...

Hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır?

A- BREZİLYA VE İTALYA

B- İTALYA VE FRANSA

C- FRANSA VE ARJANTİN

D- ARJANTİN VE BREZİLYA

CEVAP:

Evet, eminim. Arjantin ve Brezilya, Dünya Kupası finallerinde hiç karşılaşmamıştır. Ancak, diğer ülkelerden:

Brezilya ve İtalya: 1970 ve 1994 yıllarında finalde karşılaştılar.

İtalya ve Fransa: 2006 yılında finalde karşılaştılar.

Fransa ve Arjantin: 2022 yılında finalde karşılaştılar.

Bu yüzden doğru cevap D- Arjantin ve Brezilyadır.