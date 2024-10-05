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Bir Gece Masalı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sıla’yı kaçır!

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanına Canfeza’nın “Sıla’yı kaçır, buradan uzağa!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 10:31
Bir Gece Masalı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sıla’yı kaçır!

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Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahir, dedesinin esas niyetini öğrenir ve annesi ile Canfeza'yı alarak köşkü terk ederler.

Arkadaşından destek alan Mahir, güvenli bir ev bulur ve iki sevdiği kadını babasının ailesinden korumak için oraya yerleştirir. Fakat Selim de Asaf Bey de peşlerindedir. Çünkü Cabir Ağa, konağı basıp torunu Sıla'nın namusu için ortalığı birbirine katar ve damadı Ferman'ı ayağından vurur.

Fakat Mahir'in kimseye boğun eğmeyip evliliği kabul etmemesi tüm hesapları bozar. Köşkte yüzüğünü bırakan Süreyya, yüzüğü almak için çok büyük bir hata yapar ve Afet Hanım'ı arar.

Mahir ile Canfeza İstanbul'da ilk kez rahat bir nefes alır ve ikili yakınlaşırlar. Mahir'in yerini öğrenen Afet, Selim'i üzerlerine salar. Kürşat ise Mahir'i arar ve babasının esas katilin Boris olduğunu ve kimliği açıklayacağını söyleyerek buluşma belirler. Mahir, buluşma yerine gider ancak Raşit ondan önce gelmiştir. Kürşat'ı etkisiz hale getirir. Süreyya'nın Mahir'in babaannesini aradığını öğrenen Canfeza, Mahir'i arayıp yardım ister. Ancak Selim kapılarına dayanmıştır. Canfeza ve Süreyya tehlike altındadır. Babasının katilini öğrenmek için randevuya giden Mahir ise onları koruyamayacak kadar uzaktadır.

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