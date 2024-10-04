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Karadut 3. Bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Zuhal’den herkesi şaşırtan karar!

İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız’ın başrolünü üstlendiği Karadut dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki pazartesi günü atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Karadut’un 3. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:32
Karadut 3. Bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Zuhal’den herkesi şaşırtan karar!

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atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' üçüncü bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür.

Karadut 3. Bölüm 2. Fragmanı! Zuhal'den Şok Eden Karar!

Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir.

Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır.

Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler.

Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.

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