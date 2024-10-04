Kör Nokta 3. bölümden ipuçları: Aslım kayıp telefonun peşinde!

Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır. Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır.