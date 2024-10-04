PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kör Nokta 3. bölümden ipuçları: Aslım kayıp telefonun peşinde!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kör Nokta’nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Aslım’ın kayıp telefonun peşine düştüğü 3. Bölümde neler olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:44
Kör Nokta 3. bölümden ipuçları: Aslım kayıp telefonun peşinde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kör Nokta'nın yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır.

Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer. Alptekinler de normalleşmek, bir an evvel rutin hayatlarına dönmek konusunda acelecidir.

Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır. Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır.

Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hizbullah’ın halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? İran’da Nasrallah için anma töreni: Dünya Hamaney’in konuşmasını bekliyor
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Kefen neden yoktu? Uzman isim sebebi açıkladı! Süreyya Karabulut ilk kez konuştu
Türk Telekom e-posta hizmeti
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Ünlü Fast food zincirinde tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...
Manchester United’dan Kerem Aktürkoğlu için çılgın teklif! Galatasaray pay alacak
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlayacak
Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında
Kritik MGK sonrası İsrail’e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan’ın yanındayız
Spor yazarları Galatasaray’ın RFS beraberliğini değerlendirdi! Aslan yine Buruk: Hocam saplantılardan kurtul artık
ABD Başkanı Joe Biden’ın İran sözleri petrol fiyatını yükseltti!
Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık
Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı
Spor yazarları Fenerbahçe’nin Twente beraberliğini değerlendirdi: Kondisyon vasat
Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı
SON DAKİKA