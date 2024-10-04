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Bir Gece Masalı’ndan yeni şarkı: Sensiz Aşkı Neyleyeyim

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı salı akşamları büyük beğeni ile izlenen atv’nin yeni dizi "Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı yayınlandı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:31
Bir Gece Masalı’ndan yeni şarkı: Sensiz Aşkı Neyleyeyim

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Güliz Ayla'nın başarılı performansı ile hayat bulan "Sesiz Aşkı Neyleyim", Mahir ile Canfeza arasındaki tutkulu aşkı notalar eşliğinde yansıtırken, Alp Yenier'in düzenlemesi de dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Güliz Ayla ve dizi ile film müzikleriyle tanınan Alp Yenier iş birliğiyle hazırlanan "Sensiz Aşkı Neyleyim" adlı yeni parça, Spotify'da yayınlandı. Şarkının sözleri Güliz Ayla'ya, müziği ise Alp Yenier'e ait. Yapımcılığını NGM Music üstleniyor.

Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı her salı akşam atv'de.

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