Bir Gece Masalı’ndan yeni şarkı: Sensiz Aşkı Neyleyeyim

Güliz Ayla'nın başarılı performansı ile hayat bulan "Sesiz Aşkı Neyleyim", Mahir ile Canfeza arasındaki tutkulu aşkı notalar eşliğinde yansıtırken, Alp Yenier'in düzenlemesi de dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Güliz Ayla ve dizi ile film müzikleriyle tanınan Alp Yenier iş birliğiyle hazırlanan "Sensiz Aşkı Neyleyim" adlı yeni parça, Spotify'da yayınlandı. Şarkının sözleri Güliz Ayla'ya, müziği ise Alp Yenier'e ait. Yapımcılığını NGM Music üstleniyor.

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