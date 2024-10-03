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Karadut 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmadı”

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Karadut 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Hiçbir şey eskisi gibi olmadı” sözleri damga vurdu. İşte atv’nin sevilen dizisi Karadut’un yeni bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:24
Karadut 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hiçbir şey eskisi gibi olmadı

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Pazartesi akşamları atv'de izleyici ile buluşan Karadut'un 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Babasının suçlamalarıyla altüst olan Zuhal, Begüm'ün zor zamanında yanında olamadığı için kendini suçladı. Kalbi ve aklı arasında kalan Zuhal, Tayfun'la olan ilişkisini bitirmeye karar verdi.

Tüm aile büyük bir heyecanla Aslı'nın düğün gününü beklerken Zuhal, Bora'dan gelen telefonla harekete geçti. Alp'in Aslı'yı aldattığı görüntüleri Aslı'ya göstererek kardeşini gerçeklerle yüzleştirdi. Aslı, nikaha ramak kala Alp'i terk edince ortalık iyice karıştı. Rezzan Hanım, Aslı ile Alp'i barıştırmak istese de Çetin'in Alp'e olan sert tepkisi iki aileyi karşı karşıya getirdi. Aslı, Bora ve Tayfun'un yardımıyla düğün gecesini atlatırken Bora ile daha yakın bir arkadaşlık kurmaya başladı.

Zuhal'in tavırlarına anlam veremeyen Tayfun, ondan uzak durmaya çalışsa da ikili sürekli karşılaşmaya devam etti. Tayfun'a karşı duygularına daha fazla engel olamayan Zuhal kalbinin sesini dinledi ve beklenen adımı attı. Zuhal'deki değişiklik evdekilerin de gözünden kaçmadı. Zuhal her şeyi yoluna koyduğunu düşünürken babasına yakalandı.

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