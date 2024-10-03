SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanı yayınlandı: “Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız”

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Milyonları atv ekranına kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanına Osman Bey’in “Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız” şeklindeki sözleri damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:45 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:45
Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanı yayınlandı: Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız" şeklindeki sözleri damga vurdu.

OSMAN BEY KARADİN KALESİ'Nİ KUŞATTI!

'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethetmek üzere yola çıktığında kalede Alaeddin Bey'in esir düştüğü haberini aldı. Osman Bey, bu habere rağmen kuşatmayı sürdürürken Tekfur Andre ise hain bir planla Osman Bey'i karşıladı.

Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde fütuhatlarına devam eden Osman Bey; Karadin Kalesi'ni oğlu Orhan Bey, Bayhan Bey, Begüm Hatun'un komuta ettiği görkemli ordusuyla kuşattı. Kaleyi savaşsız teslim almak için son çağrıyı Cerkutay Bey yaparken Alaeddin Bey'i de Tekfur Andre'den sağ salim istedi. Teslim olmayacağını söyleyen Tekfur Andre ise Alaeddin Bey'i kafes içinde surlara siper ederek cevap verdi. Cerkutay Bey, Tekfur Andre'nin Alaeddin Bey'i kale surlarına siper ettiğini Osman Bey'e söylemek için yola koyulurken Osman Bey, kaleye mancınıklarla saldırdı.

Osman Bey'in mancınıklarla başlattığı saldırı, kalede gedikler oluştururken, Alaeddin Bey'in kafesinin hemen yanında patlayan gülle, onun hayatını tehlikeye soktu. Alaeddin Bey dua ederek kaderiyle yüzleşirken final sahnesi, seyircileri ekran başına kilitledi. İzleyici tarafından Alaeddin Bey'in akıbeti merak konusu haline geldi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
CANLI | İsrail Orta Doğu’yu ateşe verdi! Gazze ve Beyrut’tan sonra Suriye’yi vurdular
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekarelik çölü güneş paneli denizine çevirdik
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!
EMEKLİ ZAMMINA 5 ANKET 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?
Türkiye’den denizden ve karadan tahliye planı! Lübnan’daki vatandaşlar için her şey hazırlandı! Emir bekleniyor
İran’dan Nasrallah’ı satmadık operasyonu! Bomba iddia: İsrail casus soruşturmasını yürüten Hizbullah üyesini öldürdü
EYLÜL ENFLASYON TAHMİNLERİ HESABI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam
İsrail İran’ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden’dan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorum
Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Sahte gıda yüzünden her yıl 420 bin kişi ölüyor
Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? Emekli maaşında yeni model şart! Taban maaş avantajlı mı? 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı’na göz kırpıyor!
Mehmet Fatih Kacır’dan TEKNOFEST’te TAKVİM’e özel açıklamalar! Gözünü Türkiye’ye diken siyonistlere sert uyarı: Hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
SON DAKİKA