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Bu akşam İnci Taneleri var mı, neden yok? İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlayacak? 3 Ekim Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri, geçtiğimiz sezonun sonunda 17. bölümü ile ekranlara kısa bir ara vermişti. Sezon finalinin ardından dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, tanıtım fragmanı izleyiciyle buluştu. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? Bu akşam dizi var mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:00
Bu akşam İnci Taneleri var mı, neden yok? İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlayacak? 3 Ekim Kanal D yayın akışı!

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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek. Yayınlanan tanıtım fragmanında Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Azem" karakterinin yaşlanmış ve yorgun hali dikkatleri üzerine çekerken, yeniden hapishaneye girmesi büyük merak uyandırdı. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON TARİHİ GÜNDEMDE!

Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekiyor.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Piraye, Azem'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber'i Zahir'den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan'ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem'e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri ikinci sezonuyla yakında başlayacak. Henüz net bir tarih verilmedi.

3 Ekim 2024 TV Yayın Akışı - Kanal D'de 3 Ekim 2024 Dizileri
13:00
Gelinim MutfaktaYeni Bölüm
Gelinim Mutfakta
16:00
Ayazın Sonu GüneşYeni Bölüm
Ayazın Sonu Güneş
17:15
Bizi Birleştiren HayatYeni Bölüm
Bizi Birleştiren Hayat
18:30
Kanal D Ana HaberCanlı
Kanal D Ana Haber
20:00
İnci TaneleriTekrar
İnci Taneleri
23:15
Güzel Aşklar DiyarıTekrar
Güzel Aşklar Diyarı
01:45
Arka SokaklarTekrar
Arka Sokaklar
04:00
Poyraz KarayelTekrar
Poyraz Karayel

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