Bu akşam İnci Taneleri var mı, neden yok? İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlayacak? 3 Ekim Kanal D yayın akışı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek. Yayınlanan tanıtım fragmanında Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Azem" karakterinin yaşlanmış ve yorgun hali dikkatleri üzerine çekerken, yeniden hapishaneye girmesi büyük merak uyandırdı. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

(Kaynak: Kanal D) İNCİ TANELERİ YENİ SEZON TARİHİ GÜNDEMDE! Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekiyor.