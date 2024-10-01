Bu Akşam TV’de Hangi Diziler Var? 1 Ekim 2024 TV Yayın Akışı...

📺 ATV YAYIN AKIŞI
🌅 08:00 Kahvaltı Haberleri
🕙 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
🕐 13:00 atv Gün Ortası
🕑 14:00 Sen Anlat Karadeniz
🕓 16:00 Esra Erol'da
🕕 19:00 atv Ana Haber
🕗 20:00 Bir Gece Masalı
🌙 00:20 Karadut
🌅 03:00 Kör Nokta
🌅 05:50 Benim İçin Üzülme
📺 SHOW TV YAYIN AKIŞI
🌅 08:00 Bu Sabah
🕙 10:00 Deha
🕛 12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
🕒 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
🕕 18:45 Show Ana Haber
🕗 20:00 Bahar
🌙 23:45 Siyah Kalp
🌅 02:30 Deha
🌅 04:45 Sandık Kokusu
📺 STAR TV YAYIN AKIŞI
🕖 07:00 Güne Başlarken
🕘 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
🕐 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
🕓 16:15 Söz
🕕 19:00 Star Haber
🕗 20:00 Uçak
🕥 22:30 Uçak
🌙 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
🌅 02:30 Güzel Köylü
🌅 04:00 Dürüye'nin Güğümleri
🌅 05:30 Söz
📺 NOW TV YAYIN AKIŞI
🕖 07:30 İlk Bakış
🕗 08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
🕛 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
🕐 12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
🕑 13:30 En Hamarat Benim
🕓 16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
🕕 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
🕗 20:00 Kızıl Goncalar
🕥 22:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
🌙 01:30 Kötü Kan
🌅 03:45 Mucize Doktor
🌅 05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
📺 TV8 YAYIN AKIŞI
🌅 06:00 Dizi
🕖 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
🕘 08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
🕚 11:00 Gazete Magazin / Canlı
🕐 13:30 MasterChef Türkiye
🕓 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
🕗 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
🌙 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
🌅 02:30 Aramızda Kalmasın
🌅 04:30 Gazete Magazin