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Bu Akşam TV'de Hangi Diziler Var? 1 Ekim 2024 TV Yayın Akışı...

Televizyon ekranlarında bu akşam izleyebileceğiniz yapımları sizler için derledik. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'de bu akşam yayınlanacak programlar ve diziler, haberimizde listelendi. İşte 1 Ekim 2024 Salı akşamına ait TV yayın akışı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:07
Bu Akşam TV’de Hangi Diziler Var? 1 Ekim 2024 TV Yayın Akışı...

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Televizyon ekranlarında bu akşam izleyebileceğiniz yapımları sizler için derledik. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'de bu akşam yayınlanacak programlar ve diziler, haberimizde listelendi. İşte 1 Ekim 2024 Salı akşamına ait TV yayın akışı...

📺 KANAL D YAYIN AKIŞI

🕖 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

🕘 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

🕚 11:00 Yaprak Dökümü

🕐 13:00 Gelinim Mutfakta

🕓 16:00 Ayazın Sonu Güneş

🕕 17:15 Bizi Birleştiren Hayat

🕡 18:30 Kanal D Ana Haber

🕗 20:00 Arka Sokaklar

🕥 22:45 Güzel Aşklar Diyarı

🌙 01:30 Güllerin Savaşı

🌅 04:00 Poyraz Karayel

📺 TRT 1 YAYIN AKIŞI

🕕 05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

🕕 06:00 Şehirden Uzakta

🕙 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

🕐 13:15 Seksenler

🕓 14:40 Gönül Dağı

🕕 18:00 Lingo Türkiye

🕖 19:00 Ana Haber

🕘 19:55 İddiaların Aksine

🕗 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

🌙 23:30 Kara Ağaç Destanı

🌅 02:30 Seksenler

🌅 03:30 Gönül Dağı

📺 ATV YAYIN AKIŞI

🌅 08:00 Kahvaltı Haberleri

🕙 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

🕐 13:00 atv Gün Ortası

🕑 14:00 Sen Anlat Karadeniz

🕓 16:00 Esra Erol'da

🕕 19:00 atv Ana Haber

🕗 20:00 Bir Gece Masalı

🌙 00:20 Karadut

🌅 03:00 Kör Nokta

🌅 05:50 Benim İçin Üzülme

📺 SHOW TV YAYIN AKIŞI

🌅 08:00 Bu Sabah

🕙 10:00 Deha

🕛 12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

🕒 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

🕕 18:45 Show Ana Haber

🕗 20:00 Bahar

🌙 23:45 Siyah Kalp

🌅 02:30 Deha

🌅 04:45 Sandık Kokusu

📺 STAR TV YAYIN AKIŞI

🕖 07:00 Güne Başlarken

🕘 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

🕐 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

🕓 16:15 Söz

🕕 19:00 Star Haber

🕗 20:00 Uçak

🕥 22:30 Uçak

🌙 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

🌅 02:30 Güzel Köylü

🌅 04:00 Dürüye'nin Güğümleri

🌅 05:30 Söz

📺 NOW TV YAYIN AKIŞI

🕖 07:30 İlk Bakış

🕗 08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

🕛 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

🕐 12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

🕑 13:30 En Hamarat Benim

🕓 16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

🕕 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

🕗 20:00 Kızıl Goncalar

🕥 22:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

🌙 01:30 Kötü Kan

🌅 03:45 Mucize Doktor

🌅 05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

📺 TV8 YAYIN AKIŞI

🌅 06:00 Dizi

🕖 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

🕘 08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

🕚 11:00 Gazete Magazin / Canlı

🕐 13:30 MasterChef Türkiye

🕓 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

🕗 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

🌙 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

🌅 02:30 Aramızda Kalmasın

🌅 04:30 Gazete Magazin

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