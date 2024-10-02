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Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen nişanlanacak mısın o kızla?

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi gün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları atv ekranına kilitleyen bölümün ardından beklenen fragman da yayınlandı. İşte Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:29
Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen nişanlanacak mısın o kızla?

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Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı dizisi gün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından beklenen fragman da yayınlandı.

Söz konusu fragmana Canfeza'nın "Sen nişanlanacak mısın o kızla?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir.

Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır.

Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder. Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar.

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