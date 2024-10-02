Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen nişanlanacak mısın o kızla?

Söz konusu fragmana Canfeza'nın "Sen nişanlanacak mısın o kızla?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı dizisi gün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından beklenen fragman da yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir.

Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır.