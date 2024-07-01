Gamze Özçelik’in 3 senelik eski eşi bakın kim çıktı! Yıllar önce aynı dizide oynamışlar! Gamze Özçelik Reshad Strik'ten önce...

Bir dönem Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Gamze Özçelik, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve 3 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden gündemde. Gamze Özçelik Reshad Strik ile olan evliliğinden önce, uzun süre ekranlarda görmeye alışık olduğumuz bir başka ünlü isimle hayatını birleştirmiş. İşte Gamze Özçelik'in ilk eşi...
Gamze Özçelik Reshad Strik ile olan evliliğinden önce, uzun süre ekranlarda görmeye alışık olduğumuz bir başka ünlü isimle hayatını birleştirmiş. İşte Gamze Özçelik'in ilk eşi...
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan Gamze Özçelik sayısız insanın hayatına dokunmaya devam ediyor.
Bir dönem oyunculuk yapan ancak daha sonra ekranlardan tamamen uzaklaşan Gamze Özçelik, geçtiğimiz zamanlarda evlilik haberleriyle magazin manşetlerini süslemişti.