İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon tarihi belli oldu mu?

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İnci Taneleri uzun bir aranın ardından ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 31 Mayıs'ta sezon finali yapan dizi izleyiciyi merak içinde bırakan sahnelerle kapanışı yapmıştı. Şimdi ise dizinin hayranları "İnci Taneleri ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını heyecanla bekliyor.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Dizinin 18. bölümünün yayın tarihi henüz kesinleşmedi. İnci Taneleri, yeni sezonuyla yakında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI Dizinin ikinci sezonuna dair ipuçları veren ilk teaser yayınlandı. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin hapishaneye geri döndüğü sahneler dikkat çekerken fragmanda kullanılan "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi de izleyenlerin hafızasında yer edindi.