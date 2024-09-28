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İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon tarihi belli oldu mu?

İnci Taneleri dizisi ikinci sezonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon finaliyle büyük bir heyecan yaratan yapım, yeni sezonuyla da merakla bekleniyor. Yeni sezon ilk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte "İnci Taneleri ne zaman başlıyor?" sorusu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 13:06 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 13:06
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon tarihi belli oldu mu?

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İnci Taneleri uzun bir aranın ardından ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 31 Mayıs'ta sezon finali yapan dizi izleyiciyi merak içinde bırakan sahnelerle kapanışı yapmıştı. Şimdi ise dizinin hayranları "İnci Taneleri ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını heyecanla bekliyor.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 18. bölümünün yayın tarihi henüz kesinleşmedi. İnci Taneleri, yeni sezonuyla yakında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin ikinci sezonuna dair ipuçları veren ilk teaser yayınlandı. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin hapishaneye geri döndüğü sahneler dikkat çekerken fragmanda kullanılan "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi de izleyenlerin hafızasında yer edindi.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon, dizi izleyicilere pek çok sürpriz bırakmıştı. Sezon finali "O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi" cümlesiyle açılırken, Azem'in hapishanedeki bitap hali izleyicilerin ilgisini çekmişti. Tanıtımda işlenen kaside ve Azem'in "Nerede kalmıştık?" sorusu ise dizinin yeni sezonunda nelerin yaşanacağına dair ipuçları taşıyor.

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