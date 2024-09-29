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Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru

Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma, heyecan dolu anları ve kazandırdığı büyük ödüllerle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:15 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:19
Hangisi ha kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik soru

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Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir sorusu için araştırmalar hızlandı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen bölümde, yarışmacıların bilgi dolu performansları izleyicilerden tam not aldı.

HANGİSİ "HA" KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 100 BİN TL'LİK SORU

A- SORU BİLDİREN BİR SÖZ

B- BURADAYIM ANLAMINDA KULLANILAN BİR SÖZ

C- ŞAŞMA ANLATAN BİR SÖZ

D- İSTEK UYANDIRMAK İÇİN KULLANILAN BİR SÖZ

CEVAP: B

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