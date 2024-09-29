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100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir?

100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir? sorusu merak ediliyor. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma, heyecan dolu anları ve kazandırdığı büyük ödüllerle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:34 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:36
100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir?

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100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir sorusu için araştırmalar hızlandı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen bölümde, yarışmacıların bilgi dolu performansları izleyicilerden tam not aldı.

100 METRE KOŞUSUNDA KOŞUCULARIN VÜCUDUNUN İLK OLARAK HANGİ KISMININ BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GEÇTİĞİ AN YARIŞI TAMAMLADIKLARI KABUL EDİLİR?

A- AYAK

B- KOL

C- KAFA

D- GÖVDE

CEVAP: D

100 metre koşusunda, yarışmacıların vücutlarının gövde kısmı (boyun ve kalçalar arasında kalan bölge) bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir.

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