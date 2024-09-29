Hangi ikisi tarihi kayıtlara göre hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen bölümde, yarışmacıların bilgi dolu performansları izleyicilerden tam not aldı.

HANGİ İKİSİ TARİHİ KAYITLARA GÖRE HİÇ KARŞILAŞMAMIŞ, YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEMİŞTİR?

A: Adolf Hitler ve Benito Mussolini

B: Winston Churchill ve Josef Stalin

C: Josef Stalin ve Adolf Hitler

D: Benito Mussolini ve Francisco Franco

CEVAP: C

Josef Stalin ve Adolf Hitler, tarihî kayıtlara göre birbirleriyle yüz yüze hiç karşılaşmamışlardır. İki lider, 1939'da Almanya ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Molotov-Ribbentrop Paktı ile diplomatik olarak temas kurmuş olsalar da, bu görüşmeler Stalin ve Hitler'in şahsen buluşmasını içermemiştir. Bu anlaşma, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ve Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop arasında gerçekleşmiştir ve liderler yalnızca bu diplomatik kanallar üzerinden iletişimde bulunmuşlardır