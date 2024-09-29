Hangisi 1896’da Atina’da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Milyoner’de 300 bin TL’lik soru

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen bölümde, yarışmacıların bilgi dolu performansları izleyicilerden tam not aldı.

HANGİSİ 1896'DA ATİNA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK MODERN OLİMPİYATLARDA VERİLEN ÖDÜLLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A- ALTIN MADALYA

B- GÜMÜŞ MADALYA

C- BRONZ MADALYA

D- ZEYTİN DALI

CEVAP: A

1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern Olimpiyat Oyunları'nda birincilere gümüş madalya, ikincilere bronz madalya verilmiştir. Altın madalya ise ilk defa 1904 St. Louis Olimpiyatları'nda ödül olarak kullanılmaya başlanmıştır.