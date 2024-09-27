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Karadut 2. bölümden ipuçları: Zuhal aklı ile kalbi arasında kalıyor!

Pazartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Karadut’un 2. Bölümüne dair detaylar ve görseller ortaya çıktı. Peki İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız’ın başrolünü üstlendiği Karadut’un yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:15 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:15
Karadut 2. bölümden ipuçları: Zuhal aklı ile kalbi arasında kalıyor!

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atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir.

Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır.

Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…

OYUNCU KADROSU
İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem), Şükrü Özyıldız (Tayfun Karca), Aslı İnandık (Figen Erdem Yüksel), Burak Dakak (Bora Karca), Selin Türkmen (Aslı Erdem), Ebrar Karabakan (Begüm Erdem), Onur Gürçay (Ayhan Yüksel), Naz Elmas (Nihan Akıncı), Rami Narin (Alp Velioğlu), Elif Nur Kerkük (Eylem Tetik), Yaşar Aydınlıoğlu (Alpay Velioğlu), İpek Ayaz Kortunç (Hayriye Kılınç) ve Engin Şenkan (Çetin Erdem)

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