Karadut 2. bölümden ipuçları: Zuhal aklı ile kalbi arasında kalıyor!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir.