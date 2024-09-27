Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler Kayıp Kamyon filmiyle beyaz perdede bir arada!

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu 'Kayıp Kamyon' samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. 18 Ekim'de sinema salonlarındaki yerini alacak olan, hikâyesi Ercan Uçar'a ait Kayıp Kamyon'un senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı.
TİYATRODAN SİNEMAYA UZANAN DOSTLUK
2010 yılından beri kapalı gişe oynanan fenomen tiyatro oyunu Profesyonel'in başrol oyuncuları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler ilk kez bir sinema projesinde buluştu. 14 yıldır aynı heyecanla seyirci karşısına çıkan Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler, bu kez Kayıp Kamyon filmiyle 18 Ekim'de ilk kez birlikte sinema salonlarında olacak.
Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor.