SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler Kayıp Kamyon filmiyle beyaz perdede bir arada!

14 yıldır aynı sahneyi paylaşan Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler ilk kez Kayıp Kamyon filmiyle beyaz perdede bir araya geldi. Kayıp Kamyon 18 Ekim’de sinemalarda! İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:01
Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler Kayıp Kamyon filmiyle beyaz perdede bir arada!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu 'Kayıp Kamyon' samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. 18 Ekim'de sinema salonlarındaki yerini alacak olan, hikâyesi Ercan Uçar'a ait Kayıp Kamyon'un senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı.

TİYATRODAN SİNEMAYA UZANAN DOSTLUK

2010 yılından beri kapalı gişe oynanan fenomen tiyatro oyunu Profesyonel'in başrol oyuncuları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler ilk kez bir sinema projesinde buluştu. 14 yıldır aynı heyecanla seyirci karşısına çıkan Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler, bu kez Kayıp Kamyon filmiyle 18 Ekim'de ilk kez birlikte sinema salonlarında olacak.

Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor.

Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca trajikomik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.

Vergi borcu olduğu ortaya çıkan kayıp bir kamyon yüzünden tüm birikiminin elinden gideceğini öğrenen Vasıf (Bülent Emin Yarar), kamyonu aramak üzere en yakın dostu Fehmi (Yetkin Dikinciler) ve torunu Zeynep'le (Ülkü Hilal Çiftçi) birlikte bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Vasıf ve Zeynep'in üzerini örtmeye çalıştıkları ne varsa gün yüzüne çıkartacak ve kaçınılmaz bir yüzleşmeye sebep olacaktır. Vasıf ve Fehmi'nin dostlukları yeniden sınanırken Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

'Kayıp Kamyon' 18 Ekim'de sinemalarda…

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
Sözcü’den skandal: Asker annesi çarşaflı diye hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!
CANLI | İsrail-Lübnan hattında misilleme savaşı! Hayfa’da roket sesleri duyuluyor
Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı
Gizli Servis’ten sonra FBI da patladı! Trump’a suikast düzenleyen Routh nasıl gözden kaçtı?
2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!
New York’ta Netanyahu karşıtı protesto! Binlerce kişi BM binasına yürüdü
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Hacı Sabancı’nın avukatlarından DNA açıklaması: Test yapılmadı
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
SON DAKİKA