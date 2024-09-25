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Üçlü priz itirafı! Müge Anlı'da kan donduran cinayet

Cengiz Karademir, 5 yıl önce hayatını kaybetti. Çocuklarından Naime, Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etti: Annem bana “Babana uyku ilacı ver” dedi. Sevgilisi de babamı üçlü priz kablosuyla boğarak öldürdü.

Mehmet Boncuk Mehmet Boncuk
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Üçlü priz itirafı! Müge Anlı’da kan donduran cinayet

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Gaziantep Şehitkamil'de 5 çocuk babası Cengiz Karademir (47), 5 yıl önce evinde şüpheli bir şekilde hayata gözlerini kapadı. Karademir'in kalp krizinden öldüğü düşünülürken, babalarının ölümünde anneleri Emine ve sevgilisi Şeymuz Aslantaş'tan şüphelenen 4 kardeş ise gerçeklerin ortaya çıkması için atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kapısını çaldı.

Ortaya atılan iddialar ise korku filmlerini aratmadı. Kardeşler, annelerini sevgilisiyle birlikte babalarını boğduğunu, amcalarının öldürüldüğü olayı da bu cinayeti gizlemek için ihbar ettiğini anlattı. Kardeşlerden Naime, annesinin evliliğine karşı çıkınca cinayeti itiraf etti. "Cinayet gözlerimin önünde yaşandı. Annem bana "Babana uyku ilacı ver" dedi. Annemin sevgilisi Şehmus, babamı üçlü priz kablosuyla boğarak öldürdü" dedi. Korkunç itiraf, Müge Anlı'yı ve ekibini harekete geçirdi.

'BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU'
Karabük'te yaşayan anne Emine ise, eski kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, "Hastanelerden, mahkemelerden çıkamıyordum. Ondan dolayı boşanmak istedim. Çocukların velayeti ondaydı ama hep benimle kalıyorlardı. Eşimden ayrıldıktan 5 yıl sonra bir mimarla evlendim. Tekirdağ'a yerleştik, 2 yıl evli kaldım ama çocuklarımı istemediği için ayrıldım. Cengiz'in ölümüyle bir ilgim yok" diye kendini savundu.

Müge Anlıda tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğduMüge Anlıda tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu
Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: "Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu"

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