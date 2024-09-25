Üçlü priz itirafı! Müge Anlı’da kan donduran cinayet

Gaziantep Şehitkamil'de 5 çocuk babası Cengiz Karademir (47), 5 yıl önce evinde şüpheli bir şekilde hayata gözlerini kapadı. Karademir'in kalp krizinden öldüğü düşünülürken, babalarının ölümünde anneleri Emine ve sevgilisi Şeymuz Aslantaş'tan şüphelenen 4 kardeş ise gerçeklerin ortaya çıkması için atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kapısını çaldı.

Ortaya atılan iddialar ise korku filmlerini aratmadı. Kardeşler, annelerini sevgilisiyle birlikte babalarını boğduğunu, amcalarının öldürüldüğü olayı da bu cinayeti gizlemek için ihbar ettiğini anlattı. Kardeşlerden Naime, annesinin evliliğine karşı çıkınca cinayeti itiraf etti. "Cinayet gözlerimin önünde yaşandı. Annem bana "Babana uyku ilacı ver" dedi. Annemin sevgilisi Şehmus, babamı üçlü priz kablosuyla boğarak öldürdü" dedi. Korkunç itiraf, Müge Anlı'yı ve ekibini harekete geçirdi.

'BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU'

Karabük'te yaşayan anne Emine ise, eski kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, "Hastanelerden, mahkemelerden çıkamıyordum. Ondan dolayı boşanmak istedim. Çocukların velayeti ondaydı ama hep benimle kalıyorlardı. Eşimden ayrıldıktan 5 yıl sonra bir mimarla evlendim. Tekirdağ'a yerleştik, 2 yıl evli kaldım ama çocuklarımı istemediği için ayrıldım. Cengiz'in ölümüyle bir ilgim yok" diye kendini savundu.