Kim Milyoner Olmak İster'de "Süleyman Çakır'ın yanındayım" dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yarışmaya katılan Ahmet Efe Uzak isimli yarışmacı, elenmesinin ardından arkadaşlarına selam gönderdi. İşte Oktay Kaynarca dahil tüm stüdyoyu kahkhaya boğan yarışmacının o sözleri...
ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona Oktay Kaynarca ile merhaba dedi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne 18 yaşındaki Ahmet Efe Uzak damga vurdu.
Koç Lisesinde eğitim hayatına devam eden Ahmet isimli yarışmacının hedefi ise 200.000 TL kazanmak idi.
Verdiği cevaplarla dikkat çeken yarışmacı 100.000 TL değerindeki soruda takıldı. Yarışmacının karşısına 100.000 TL değerindeki
"Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur?"sorusu çıktı.