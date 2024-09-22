Kim Milyoner Olmak İster'de "Süleyman Çakır'ın yanındayım" dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yarışmaya katılan Ahmet Efe Uzak isimli yarışmacı, elenmesinin ardından arkadaşlarına selam gönderdi. İşte Oktay Kaynarca dahil tüm stüdyoyu kahkhaya boğan yarışmacının o sözleri...