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Esra Erol’da gündeme gelen olayda flaş gelişme! 14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

ATV’nin sevilen programı Esra Erol'da dün yaşanan bir olay adeta tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 14 yaşındaki zihinsel engelli olan P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami, Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı. Olayla ilgili anne Ayşe Karakaya ve üvey baba Serkan Karakaya da emniyete götürüldü. Yaşanılan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yabancı uyruklu Zahid Cabbar Gassami ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 22:17 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 22:04
Esra Erol’da gündeme gelen olayda flaş gelişme! 14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

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14 yaşındaki kızı istismar eden Afgan uyruklu kişi Esra Erol'da gözaltına alındı.

Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın çocuklarıyla beraber evi terkettiğini söyleyerek ailesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi. Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı. Fakat gerçekler DNA testi ile ortaya çıktı. İstismar eden kişinin Afgan Uyruklu Zahiddin Cabbar Gassami olduğu öğrenildi. Bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı.

Kısa süre içerisinde Serkan Karakaya'nın eşi Ayşe Karakaya'yı bulan Esra Erol, Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

KIZINI KENDİ ELLERİYLE İSTİSMAR EDEN ZAHİDDİN'E GÖTÜRDÜ

Ayşe Karakaya, cinsel istismar sonucu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen 14 yaşındaki zihinsel engelli kızını kendi elleriyle istismar eden Zahiddin Gassami'ye teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti.

ESRA EROL'DA TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahiddin Gassami canlı yayına katıldı.

Zahiddin Gassami Esra Erol'un programında "O benim karım" diyerek 14 yaşındaki çocuğa istismar ettiğini açıkça itiraf etti. "2 bilezik 1 yüzük karşılığında bana oğlum dediler." Diyerek ailenin tüm bunlara göz yumduğunu ifade etti.

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ. EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile harekete geçen Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne Ayşe Karakaya, üvey baba Serkan Karakaya ve Afgan uyruklu Zahiddin Cabbar Gassami'yi canlı yayında gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında göz

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