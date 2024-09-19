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Karadut’taki aşkın bir diğer kahramanı Tayfun Karca! Şükrü Özyıldız performansıyla kendisine hayran bırakacak!

atv’nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal’in, Tayfun ile aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Şükrü Özyıldız, canlandıracağı Tayfun karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakacak.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 10:54 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 11:16
Karadut’taki aşkın bir diğer kahramanı Tayfun Karca! Şükrü Özyıldız performansıyla kendisine hayran bırakacak!

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Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan Karadut'ta Zuhal'in hayatı karşısına çıkan karizmatik, çekici ve oldukça zeki Tayfun Karca ile tamamen değişecek.

Yerleşik hayata yabancı olan, bugüne kadar Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Tayfun bu sayede her ortama çabucak uyum sağlama yeteneği kazanmıştır.

Hayatını düzene sokmaya karar verdiği dönemde karşısına Zuhal'in çıkması onu zorlu bir aşk mücadelesinin içine düşürür. Fakat Tayfun'un vermesi gereken savaş yalnızca Zuhal ile olan imkansız aşkı değildir.

Dizinin kadrosunda, Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

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