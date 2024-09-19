Karadut’taki aşkın bir diğer kahramanı Tayfun Karca! Şükrü Özyıldız performansıyla kendisine hayran bırakacak!

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Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan Karadut'ta Zuhal'in hayatı karşısına çıkan karizmatik, çekici ve oldukça zeki Tayfun Karca ile tamamen değişecek.

Yerleşik hayata yabancı olan, bugüne kadar Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Tayfun bu sayede her ortama çabucak uyum sağlama yeteneği kazanmıştır.