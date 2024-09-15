TÜİK’in 2022 verilerine göre, 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

ATV'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", yeni sezona Oktay Kaynarca'nın sunumuyla iddialı bir giriş yaptı. Ekran başındaki seyircilere büyük heyecan yaşatan program, hem eğlenceli hem de öğretici formatıyla yine adından söz ettiriyor. Yarışmanın yeni sezonunda, birbirinden farklı yeteneklere ve stratejilere sahip yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. İzleyiciler ise her yeni bölümde çıkan soruların doğru cevaplarını merakla bekliyor.

TÜİK'İN 2022 VERİLERİNE GÖRE, 15 YAŞ VE ÜSTÜ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI HER GÜN TÜTÜN MAMÜLÜ KULLANMAKTADIR?

A- 28,3

B- 38,3

C- 48,3

D- 58,3

CEVAP: A