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TÜİK'in 2022 verilerine göre, 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

ATV'nin efsanevi yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", yeni sezonda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geri döndü. İlk günden beri büyük ilgi gören program, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumu ve yarışmanın ödüllü formatı, her bölümde heyecanı doruklara çıkarırken, izleyiciler çıkan soruların cevaplarını öğrenmek için internetin başına geçiyor. Yeni sezonda birbirinden yetenekli ve stratejik yarışmacılar, büyük ödül için ter dökmeye hazırlanıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soruların cevapları...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 22:45 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 22:52
TÜİK’in 2022 verilerine göre, 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yüzde kaçı her gün tütün mamülü kullanmaktadır?

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ATV'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", yeni sezona Oktay Kaynarca'nın sunumuyla iddialı bir giriş yaptı. Ekran başındaki seyircilere büyük heyecan yaşatan program, hem eğlenceli hem de öğretici formatıyla yine adından söz ettiriyor. Yarışmanın yeni sezonunda, birbirinden farklı yeteneklere ve stratejilere sahip yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. İzleyiciler ise her yeni bölümde çıkan soruların doğru cevaplarını merakla bekliyor.

TÜİK'İN 2022 VERİLERİNE GÖRE, 15 YAŞ VE ÜSTÜ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI HER GÜN TÜTÜN MAMÜLÜ KULLANMAKTADIR?

A- 28,3

B- 38,3

C- 48,3

D- 58,3

CEVAP: A

TÜİK'in 2022 verilerine göre, 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun %28,3'ü her gün tütün mamulü kullanmaktadır. Bu oran erkeklerde %41,3 iken kadınlarda %15,3'tür.

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