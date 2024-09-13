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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı yayın bilgileri! 13 Eylül Show TV yayın akışı

Show TV'nin iki aile arasındaki aşk hikayesini konu alan popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlardaki yerini aldı. Ünallar ailesinin evine bomba düşmüş gibi hissettiren gelişmeler, tüm aileyi karşı karşıya getiriyor. Kızılcık Şerbeti’nin 67. bölümünün kesintisiz ve HD versiyonuna ulaşmak isteyenler için ekranlar açık. Ayrıca, dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. 13 Eylül Show TV yayın akışında Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü var mı?

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 21:31 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 21:41
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı yayın bilgileri! 13 Eylül Show TV yayın akışı

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Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide, Alev'in ani ölümü Abdullah ve Kıvılcım'ı derinden etkilerken, bebek için yaşananlar aileler arasında büyük bir çatışmaya neden oluyor. Kızılcık Şerbeti'nin 67. bölümünü tek parça, kesintisiz ve full HD olarak izlemek isteyenler için ekranlar hazır.

Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm: Gerilim Dolu Gelişmeler

Show TV'nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 67. bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta ekranlara gelecek bölümde, Ünallar ailesinin başına gelen olaylar, tüm ilişkileri sarsacak boyuta ulaşıyor.

13 Eylül 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

Görkem'in Sağlık Durumu ve Ailevi Çalkantılar

Bölümün başında, Ünallar ailesinin evine bomba düşmüş gibi bir atmosfer hakim. Alev'in doğum yaparken hayatını kaybetmesi ve doğurduğu bebeğin velayet savaşına yol açacak olması, aile içinde büyük bir kaosa neden oluyor. Alev'in ölümü, Kıvılcım ve Abdullah arasında zorlu bir velayet mücadelesine yol açacak. Bu gelişmeler, aile bireylerinin birbirlerine düşman kesilmesine neden olurken, öncelikli sorun Görkem'in sağlık durumu oluyor. Görkem'in hastaneye yetiştirilmesi ve Fatih'e karşı şantaj yapması, durumu kurtarmak ya da en azından vakit kazanmak amacıyla yapılan hesaplar, bölümün ana olaylarını oluşturuyor.

Kıvılcım'ın Zorlu Mücadelesi

Kıvılcım, yaşanan olaylar sonucunda kendini büyük bir çıkmazda buluyor. Hayatta en güvendiği kişi tarafından aldatıldığını düşünen Kıvılcım, bu duyguyla yanlış yollara sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya. Alev'in ölümünün ardından yaşanan karmaşa, Kıvılcım'ın ruh halini daha da karmaşık hale getiriyor ve ailesinin geleceği üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Siyah Kalp

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