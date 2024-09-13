Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı yayın bilgileri! 13 Eylül Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti , yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide, Alev'in ani ölümü Abdullah ve Kıvılcım'ı derinden etkilerken, bebek için yaşananlar aileler arasında büyük bir çatışmaya neden oluyor. Kızılcık Şerbeti'nin 67. bölümünü tek parça, kesintisiz ve full HD olarak izlemek isteyenler için ekranlar hazır.

Görkem'in Sağlık Durumu ve Ailevi Çalkantılar

Bölümün başında, Ünallar ailesinin evine bomba düşmüş gibi bir atmosfer hakim. Alev'in doğum yaparken hayatını kaybetmesi ve doğurduğu bebeğin velayet savaşına yol açacak olması, aile içinde büyük bir kaosa neden oluyor. Alev'in ölümü, Kıvılcım ve Abdullah arasında zorlu bir velayet mücadelesine yol açacak. Bu gelişmeler, aile bireylerinin birbirlerine düşman kesilmesine neden olurken, öncelikli sorun Görkem'in sağlık durumu oluyor. Görkem'in hastaneye yetiştirilmesi ve Fatih'e karşı şantaj yapması, durumu kurtarmak ya da en azından vakit kazanmak amacıyla yapılan hesaplar, bölümün ana olaylarını oluşturuyor.