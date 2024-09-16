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Bir Gece Masalı 3. bölümde neler olacak? Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 12:10 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 12:10
Bir Gece Masalı 3. bölümde neler olacak? Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

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Bir Gece Masalı 3. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.

3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer.

Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir.

Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir.

Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.

OYUNCU KADROSU
Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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