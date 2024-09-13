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Kör Nokta ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Kör Nokta atv ekranlarında büyük bir heyecanla izleyicileri bekliyor. Sinegraf yapımcılığında hazırlanan ve yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav'ın oturduğu dizi çok yakında ilk bölümüyle izleyicilere merhaba diyecek. Peki, Kör Nokta ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte diziye dair detaylar!

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 12:01
Kör Nokta ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

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Kör Nokta dizisinin tanıtımları izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Bu doğrultuda arama motorlarında "Kör Nokta ne zaman başlayacak?" sorusu hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte merak edilenler!

KÖR NOKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kör Nokta, 21 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kör Nokta dizisinin yayınlanan fragmanı büyük beğeni topladı. Oyuncuların uyumuyla dikkat çeken fragmanda, güçlü hikaye ve oyunculuk performansları öne çıkıyor. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin tanıtımını büyük bir ilgiyle karşılarken, özellikle karakterler ve konunun derinliği büyük övgü topladı.

KÖR NOKTA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz yer alırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı gibi usta isimler de kadroda bulunuyor. Ayrıca, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı ve Görkem Kasal gibi isimler de dizide rol alıyor. Bu geniş ve deneyimli kadro, izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi sunmayı vaat ediyor.

KÖR NOKTA DİZİSİ KONUSU

Kör Nokta dizisi Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın hikayesini anlatıyor. Büyük bir trafik kazasıyla hayatları değişen bu iki kadının etrafında gelişen olaylar, aşk, ihanet ve entrika üçgeninde şekillenirken adalet için verilen mücadele izleyiciyi derinden etkileyecek. Suç ve suçlunun birbirine karıştığı bu dramatik kazanın ardından bu savaşın tek belirleyeni aşk olacak.

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