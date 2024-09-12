Demir Kadın Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Neslican Tay kimdir? İşte hayatı ve merak edilen hikayesi...

2023 yılında vizyona giren "Demir Kadın: Neslican" filmi, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Film, kanserle mücadelesi ve kararlılığı ile tanınan Neslican Tay'ın hayatını ele alıyor.
2023 yılında vizyona giren "Demir Kadın: Neslican" filmi, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Film, kanserle mücadelesi ve kararlılığı ile tanınan Neslican Tay'ın hayatını ele alıyor.
DEMİR KADIN NESLİCAN KONUSU
Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor.
Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.
Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimini sürdüren Neslican, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlatıyordu. Neslican Tay 20 Eylül 2019 Cuma günü yaşamını yitirdi.
DEMİR KADIN NESLİCAN OYUNCULARI
Naz Çağla Irmak - Neslican Tay
İlker Aksum - Ömer Yazıcı
Deniz Uğur - Fatma Tay
Mesut Akusta - Fahri Tay
Zeynep Elçin - Nazlıcan Tay
Yurdaer Okur - Doktor Nevzat
Cansu Fırıncı
Özge Sezince Varley
Sedef Şahin
Hasan Denizyaran
Ahmet Haktan Zavlak
Şeyma Peçe
Nisa Sofia Aksongur
Meral Çetinkaya