Demir Kadın Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Neslican Tay kimdir? İşte hayatı ve merak edilen hikayesi...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.