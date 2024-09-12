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Demir Kadın Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Neslican Tay kimdir? İşte hayatı ve merak edilen hikayesi...

"Demir Kadın: Neslican" filmi, vizyona girmesinin ardından ilk kez televizyonda izleyicilerle buluşacak. 2023 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan film, kansere karşı verdiği zorlu mücadele ile hafızalarda yer eden Neslican Tay'ın gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Neslican Tay'ın umut dolu mücadelesi ve hikayesini ekrana taşıyan bu etkileyici yapımın oyuncuları da merak konusu oldu. Peki, Neslican Tay kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 21:02 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 21:02
Demir Kadın Neslican filmi konusu ve oyuncuları! Neslican Tay kimdir? İşte hayatı ve merak edilen hikayesi...

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2023 yılında vizyona giren "Demir Kadın: Neslican" filmi, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Film, kanserle mücadelesi ve kararlılığı ile tanınan Neslican Tay'ın hayatını ele alıyor.

DEMİR KADIN NESLİCAN KONUSU

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor.

Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Neslican TayNeslican Tay

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimini sürdüren Neslican, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlatıyordu. Neslican Tay 20 Eylül 2019 Cuma günü yaşamını yitirdi.

DEMİR KADIN NESLİCAN OYUNCULARI

Naz Çağla Irmak - Neslican Tay

İlker Aksum - Ömer Yazıcı

Deniz Uğur - Fatma Tay

Mesut Akusta - Fahri Tay

Zeynep Elçin - Nazlıcan Tay

Yurdaer Okur - Doktor Nevzat

Cansu Fırıncı

Özge Sezince Varley

Sedef Şahin

Hasan Denizyaran

Ahmet Haktan Zavlak

Şeyma Peçe

Nisa Sofia Aksongur

Meral Çetinkaya

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