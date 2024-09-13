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Oktay Kaynarca'ya Süleyman Çakır sürprizi çok konuşulmuştu! Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü nefes kesecek

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Fenomen bilgi yarışmasının yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının "En korktuğum şey başıma geldi" dediği anlar dikkat çekti. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster'in geçen bölümünde Oktay Kaynarca'ya yapılan 'Kurtlar Vadisi' ve 'Süleyman Çakır' sürprizleri çokça konuşulmuştu. Kaynarca ise "Bir nostalji oldu" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 12:05 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 12:14
Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır sürprizi çok konuşulmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü nefes kesecek

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Ekranların fenomen programı, dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, sevilen oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster



"EN KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Fragmanda bir yarışmacının "En korktuğum şey başıma geldi" dediği anlar dikkat çekti.

Geride bıraktığımız hafta Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni sezona başlamıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Süleyman Çakır' sürpriziKim Milyoner Olmak İster'de 'Süleyman Çakır' sürprizi


KURTLAR VADİSİ VE SÜLEYMAN ÇAKIR SÜRPRİZİ

Kaynarca'ya ilk yayınında 'Kurtlar Vadisi' ve 'Süleyman Çakır' sürprizleri yapılmıştı.

Oktay Kaynarca'ya Süleyman Çakır sürprizi!



Bir yarışmacıya yöneltilen "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir "Kurtlar Vadisi" hayranının bahsettiği karakter hangisidir?" sorusu yarışmaya damga vurmuştu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Süleyman Çakır' sürpriziKim Milyoner Olmak İster'de 'Süleyman Çakır' sürprizi

OKTAY KAYNARCA: "KEYİFLİYDİ..."

Duygusal anlar yaşayan Oktay Kaynarca ise, "Bir nostalji sorusu olmuş aslında bu. Keyifliydi" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

Kim Milyoner Olmak İsterde Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarcaya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalarKim Milyoner Olmak İsterde Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarcaya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalar

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