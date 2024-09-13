Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır sürprizi çok konuşulmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü nefes kesecek

Ekranların fenomen programı, dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, sevilen oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.
Kim Milyoner Olmak İster
"EN KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ"
Fragmanda bir yarışmacının "En korktuğum şey başıma geldi" dediği anlar dikkat çekti.
Geride bıraktığımız hafta Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni sezona başlamıştı.
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Süleyman Çakır' sürprizi
KURTLAR VADİSİ VE SÜLEYMAN ÇAKIR SÜRPRİZİ
Kaynarca'ya ilk yayınında 'Kurtlar Vadisi' ve 'Süleyman Çakır' sürprizleri yapılmıştı.
Bir yarışmacıya yöneltilen "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir "Kurtlar Vadisi" hayranının bahsettiği karakter hangisidir?" sorusu yarışmaya damga vurmuştu.